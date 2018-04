QUINTO VICENTINO – Centauro contro jeep: gravissimo

Un centauro è in gravissime condizioni dopo aver tamponato ieri pomeriggio una Jeep Renegade lungo la statale Postumia. Un violento scontro dove ha avuto la peggio il motociclista: sembra infatti che, per cause in corso di accertamento, la sua moto abbia tamponato la jeep e il motociclista sia stato poi sbalzato dalla sella, compiendo un volo di più di 10 metri. Traffico in tilt sulla statale: vista la gravità della situazione, infatti, è stato chiamato l’elisoccorso del Suem che ha trasportato urgentemente il ferito al San Bortolo e la strada è stata chiusa al traffico.