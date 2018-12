Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Adige a Quinto Vicentino per l’incendio di un camino di un’abitazione con il tetto in legno. I pompieri accorsi con due automezzi tra cui l’autoscala, hanno spento l’incendio del camino evitando l’estensione alla soffitta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.