QUINTO V.NO – Segato, 5 anni riconosciuti e riconfermati dai cittadini

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Quinto Vicentino riconosce il lavoro svolto nel mandato e riconferma Renzo Segato, della lista “Viviamo Quinto Insieme”, che ha battuto la corsa alla carica di primo cittadino di Andrea Miazzolo, della lista “Un futuro per Quinto” con il 56,50%. Un paese che ha partecipato attivamente con un totale di affluenza arrivato al 60,38% nei 5 seggi del paese. Segato commenta la sua seconda vittoria come un risultato ottenuto grazie al lavoro svolto nel suo mandato e che riconosce le competenze di assessori e consiglieri. Un sindaco che torna da oggi nel palazzo comunale per dare opera di continuità a tutto ciò che ha già iniziato negli scorsi 5 anni.