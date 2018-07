QUINTO V.NO – Licenziamenti Forall Confezioni, i sindacati all’attacco

Roberta Zolin e Giuliano Ezzelini Storti, Segretari Filctem CGIL Vicenza intervengono sul caso dei licenziamenti in Foral ex Palzieri con un lungo comunicato:

“Forall Confezioni SPA di Quinto Vicentino da anni vive una situazione difficile di mercato, da tempo come Femca e Filctem abbiamo lavorato per ridurre ai minimi termini i connessi esuberi.

Dalla crisi globale che ha colpito il paese e particolarmente il settore tessile/abbgliamento nel 2008, in questa azienda si sono sfruttati tutti gli ammortizzatori sociali possibili per evitare disagio sociale che in altre aziende ha colpito inesorabilmente i lavoratori.

Con la riforma degli ammortizzatori sociali, che ha ridotto drasticamente il loro utilizzo, ci ha visto impegnati tra CIGS, CIGO e Contratti di Solidarietà sfruttare fino all’ultima risorsa per evitare l’inevitabile.

Non per ultimo, fra Regione e Ministero, avevamo tentato di sfruttare l’ulteriore proroga di CIGS emersa dall’ultima Legge di Bilancio 2017: questo tentativo si è poi rivelato infruttuoso nonostante il numero importante di lavoratori coinvolti e la consistente presenza di manodopera femminile.

Nei mesi di trattativa, abbiamo attivato strumenti di formazione in partenariato (AG Form, Niuko, Uomo Impresa, CISL VICENZA SERVIZI), finanziati dalla Regione, per agevolare la ricollocazione di personale dell’azienda per recuperare il maggior numero di persone nel processo produttivo.

Nell’ultimo periodo, con gli ulteriori 280 esuberi annunciati abbiamo gestito con una controparte disponibile, uscite volontarie incentivate e “scivoli” pensionistici fino a ridurre il numero in eccesso a 110 lavoratori, come ultimo dato.

Durante la trattativa delle scorse settimane, l’azienda, ha deciso di avviare una procedura di licenziamento collettivo per 80 dipendenti Forall; il costante impegno della RSU Aziendali e delle Organizzazioni Sindacali Femca CISL e Filctem CGIL hanno “limato” ulteriormente il numero in 65 licenziamenti finali nonostante l’accordo fosse firmato per 72 esuberi.