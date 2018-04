QUINTO V.NO – “Genitori in gioco” per Team for children

“Un Ballo da Favola. Buoni contro Cattivi” è il titolo della rappresentazione teatrale proposta dalla compagnia teatrale “Genitori in gioco” di Camisano Vicentino, in programma sabato 7 aprile alle 20.45 al Teatro comunale di Quinto Vicentino con il Patrocinio della Proloco di Quinto Vicentino. Lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia, ad ingresso libero e il ricavato sarà devoluto a Team for children Vicenza Onlus. “Genitori in gioco” è una squadra di temerari uniti da questa avventura, che hanno affrontato le lunghe sessioni di prova dell’inverno appena concluso, spinti dalla curiosità di misurare le proprie capacità e di affrontare senza inibizioni il pubblico. Con i testi scritti da Samuela Speggiorin sulla base dei famosi personaggi della Disney, da Peter Pan a Cenerentola, dai contenuti inediti e fantasiosi, accompagnati da balletti e da canti. Con il prezioso aiuto di Silvia Ventanni per i costumi e le coreografie, un’attrice preparata ed esperta per questo gruppo di volenterosi giovani alla ribalta.La compagnia porterà allegria e l’atmosfera da favola anche nei corridoi del reparto di Pediatria del San Bortolo, intrattenendo i bambini ricoverati con i propri personaggi da Rapunzel a Biancaneve e Cenerentola ma anche con i simpatici cattivi come Malefica, Uncino e la ciurma dei pirati.