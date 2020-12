Questa volta si alza il Mose, acqua a 75 cm a Venezia

Il sistema Mose è stato pienamente attivato alle ore 4:15, al termine delle operazioni di sollevamento durate circa 35 minuti, e la marea a Venezia al momento è intorno ai 72 centimetri sul medio mare.

I dati sono ricavati dal sistema del Centro maree del Comune di Venezia.

Il picco di marea che era stato previsto in città, in assenza del Mose, sarebbe stato di 135 centimetri. Nei giorni scorsi la città era stata salvata diverse volte, tranne martedì, quando la marea ha raggiunto i 138 centimetri e non era stato attivato il Mose. Il Centro maree aveva emesso una previsione di massima inferiore ai 125 centimetri, sulla base della quale non era stata avviata la procedura di attivazione delle barriere.