Quattro euro di elemosina sono pochi: aggredisce anziano e poi la polizia

Aveva forse pensato di ricavare molto di più dal buon animo di un vecchietto e per questo l’ha seguito fino ad impedirgli di salire in auto. E’ successo ieri mattina a Vicenza, davanti alla stazione dei treni.

La polizia si è fermata perché ha notato che era in corso una discussione animata fra un uomo anziano ed un individuo, molto noto alle forze dell’ordine, tossicodipendente che orbita in zona Campo Marzo (D.H. di 45 anni).

L’anziano aveva dato al 45enne 4 euro di elemosina ma questi non si riteneva soddisfatto e gli aveva chiesto insistentemente altri soldi, seguendolo, minacciandolo e impedendogli di raggiungere la propria auto. Gli stava letteralmente urlando improperi in dialetto veneto (“Te copo vecio de merda va in figa de to mare” – cit.)

Accorgendosi della presenza della pattuglia ha inveito poi contro agenti insultandoli e oltraggiandoli, allontana poi verso l’attraversamento pedonale.

Gli è stato intimato l’alt ma il 45enne ha continuato con lo stesso stile: “Ammazzo anche te, pezzo di merda, ti sotterro”. E’ stato quindi fermato e portato in questura continuando a spintonare e a dibattersi, fino a dare violente testate al finestrino della volante.

Alla fine è stato denunciato per resistenza, violenza, minacce e oltraggio a Pubblico ufficiale. Ha anche rifiutato di farsi medicare.