Quattro agenti di Vicenza premiati alla festa delle polizia locali

Alla Festa delle polizie locali del Triveneto premiati quattro agenti di Vicenza

Quattro agenti della Polizia locale del Comune di Vicenza sono stati premiati oggi durante la Festa delle polizie locali del Triveneto che si è tenuta in occasione del patrono San Sebastiano Martire a Belluno.

Durante la cerimonia, a cui ha partecipato in rappresentanza dell’amministrazione comunale il consigliere comunale Leonardo De Marzo, è stato conferito ad alcuni agenti del Triveneto il premio “Caschetto d’oro”. Tra i premiati, c’erano anche quattro agenti della polizia locale di Vicenza: il vice ispettore Alessandro De Franciscis, l’assistente Anna Menin, gli agenti Roberto Medolago e Nicola Stocchiero.

“Ho partecipato con orgoglio alla festa di San Sebastiano Martire, patrono della polizia locale. Quello del Comune di Vicenza è risultato il comando con il maggior numero di premiati, segno tangibile del valore e della capacità operativa dei nostri agenti”- ha dichiarato il consigliere comunale Leonardo De Marzo.

La motivazione del premio agli agenti vicentini fa riferimento alla capacità professionale e alla notevole tenacia investigativa che ha consentito loro di smascherare un’odiosa truffa a danno di minorenni. Poco prima di Natale gli agenti, suddivisi in due pattuglie, sono infatti riusciti ad identificare cinque persone che in pieno centro storico chiedevano a minorenni offerte in denaro in cambio di biglietti augurali a sostegno di un’inesistente organizzazione che si sarebbe dovuta occupare di persone con disabilità. I cinque truffatori sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Il denaro in loro possesso è stato sequestrato.