Quattordicenne in bici travolto da tir: gravissimo

Un ragazzino padovano di 14 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato investito in strada mentre era in sella alla sua bici da un tir. L’incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, mentre il ragazzino stava percorrendo un tratto della statale 47 che da Cittadella porta verso Bassano. L’impatto poco dopo le 18.30 di ieri. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane, residente a Fontaniva, sempre nel Padovano, è stato travolto dal cassone di un autoarticolato, che procedeva in direzione Bassano e il cui guidatore non si è accorto di nulla.