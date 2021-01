Quasi un quarto degli israeliani è vaccinato, a Londra un residente su 6 ha gli anticorpi

ISRAELE – Secondo il primo ministro Benjamin Netanyahu, lunedì è stato raggiunto un record di vaccinazioni. Come ha annunciato il capo del governo tramite Twitter, quel giorno sono state vaccinate 186.000 persone. Finora 2,2 milioni di persone hanno ricevuto la prima iniezione. Secondo il ministro della Salute Juli Edelstein, 422.000 persone hanno già ricevuto una seconda dose. Entro la fine di marzo, tutti coloro che desiderano essere vaccinati di età superiore ai 16 anni devono essere vaccinati in Israele come parte di una massiccia campagna di vaccinazione. Nuove elezioni sono previste nel paese alla fine di marzo.

LONDRA – Una nuova stima del British National Statistics Office mostra l’enorme diffusione del covid in Inghilterra questo inverno. Come riportato dalla BBC , il numero di persone con anticorpi Covid-19 nel sangue è raddoppiato tra ottobre e dicembre. In tutto il Regno Unito, uno su dieci avrebbe sviluppato anticorpi contro il coronavirus a dicembre. In Inghilterra è addirittura il dodici per cento della popolazione.

Yorkshire e Humber hanno ora sostituito Londra come regioni con il più alto tasso di anticorpi. Il valore è salito dall’ultima stima di ottobre dal 9,5 al 16,8 per cento. A maggio era ancora al di sotto del cinque per cento. A Londra, il tasso è passato dall’11% di ottobre all’attuale 16,4%. A maggio, il 15 per cento delle persone aveva già sviluppato anticorpi qui, ma nel tempo non sono più rilevabili in tutti.