Quasi 4 mila ingressi nei Musei civici nel primo weekend con ingresso gratuito

3.987 mila persone hanno scelto di visitare i Musei civici di Vicenza nel fine settimana, sfruttando in pieno l’iniziativa, voluta dal sindaco e dall’amministrazione comunale, di concedere l’ingresso gratuito fino a fine novembre.

“Siamo molto soddisfatti per questo ottimo risultato per la città che finalmente si riscopre viva e vitale – dichiara il sindaco –. I palazzi palladiani attraggono l’interesse dei visitatori e invitano a scoprire le collezioni artistiche, archeologiche e naturalistiche”.

L’iniziativa, che ha preso il via sabato 12 e domenica 13 settembre e proseguirà per tutti i prossimi fine settimana fino al 29 novembre, consentirà di entrare gratuitamente in cinque siti culturali della città: quattro fanno parte dei Musei civici di Vicenza (Basilica palladiana, Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico e chiesa di Santa Corona); il quinto sito è il Palladio Museum gestito dal Cisa.