Quasi 3milioni di euro per il Kaberlaba di Asiago

L’Amministrazione comunale di Asiago investe 2 milioni e

800 mila euro per l’ammodernamento del comprensorio turistico Kaberlaba, a pochi

chilometri dal centro storico di Asiago.

«Un cantiere importante – spiega il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern – per

questa stazione che dà lavoro a circa cento maestri di sci e crea un indotto economico

importante al centro di Asiago. Il Kaberlaba rappresenta una stazione nota a livello

nazionale per la qualità dell’insegnamento e per la pratica dello sci alpino. Un

investimento che l’amministrazione sta compiendo sostenendo l’economia di questa

zona, che è fondamentale per lo sviluppo economico del territorio e del centro storico

di Asiago. La situazione che stiamo vivendo ci porterà di fatto a chiudere gli impianti

durante le festività natalizie, stiamo investendo convinti che questo settore abbia

bisogno di risorse per stare al passo con i tempi. Per questo abbiamo deciso di investire

una somma pari a 2 milioni e 800 mila euro per la nuova seggiovia quadriposto;

abbiamo investito cinque anni fa quasi 1 milione di euro per la realizzazione di un

bacino di innevamento artificiale; siamo convinti che questa sia una realtà strategica

per dare risposta nei prossimi anni e nei prossimi mesi a tutto quel turismo che ruota

intorno alle famiglie, che rappresentano una fetta importante della nostra domanda

turistica e attraverso la quale sosteniamo l’economia. In questi anni la nostra azione si

è concentrata non solo sullo sci alpino, ma si é rivolta anche ad altri settori

fondamentali che riguardano le diverse declinazioni di una proposta turistica

straordinariamente ricca, quale quella del nostro territorio. Sono convinto che

riusciremo a superare questo difficile momento».

Con queste parole il Sindaco di Asiago accende ancora una volta i riflettori sul turismo

montano, che rappresenta un settore strategicamente importante per tutta l’economia del

territorio e di tutto l’Altopiano dei Sette Comuni.