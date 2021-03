Quanti sono i vaccinati over 80 in Veneto? I dati della Regione: vaccinata persona di 110 anni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Qui sotto la tabella riportante l’andamento delle vaccinazioni per le coorti over 80 in Veneto, illustrata oggi nel corso del punto stampa sul Covid. Altissimo il livello di vaccinazioni fra i nati nel 1039, 1940, 1941, già convocati. Curiosità: è stato vaccinato anche un cittadino di 110 anni.