Quanti sono gli over 80 vaccinati in Veneto? La tabella

Ecco la tabella della Regione Veneto sulla campagna vaccinale per il Covid-19 rivolta agli over 80 del Veneto. La classe più vaccinata è quella del 1941, seguono il 1940 e il 1939. Curiosità, in Veneto ci sono 109 persone della classe 1912 (108-109 anni). Nessuna è stata vaccinata.