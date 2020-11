Qualità della vita (Italia Oggi) – Triveneto al top: Pordenone, Trento e Vicenza sul podio

Il NordEst si conferma l’area in cui si vive meglio in Italia ed ogni classifica lo conferma di volta in volta. In base a quella stilata da Italia Oggi al primo posto c’è Pordenone, al secondo Trento e al terzo Vicenza (che recupera ben 14 posizioni). Padova è al 4° posto (era 11a lo scorso anno). Al quinto Ascoli Piceno (dal 37esimo posto), poi Verona, Treviso, Bolzano e Udine. Ben 8 città del NordEst sono nelle prime 10 posizioni.

Male Belluno che quest’anno perde 14 posizioni e scivola al 19° posto. Rovigo passa dal 41° posto al 20°. Venezia resta 30a. Gorizia 44a. Trieste 47a.

Per quanto riguarda Pordenone risulta al top per cinque dimensioni su nove (affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione formazione capitale umano, reati e sicurezza). Male le città del Sud (Foggia è ultima) e le aree metropolitane.