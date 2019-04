Quadrilatero di viale Milano: prove di rilancio

Un’inziativa di Alda che mira alla trasformazione del Quadrilatero Urbano di viale Milano. L’area, punto strategico della città è in pieno fermento da qualche anno ed è pronta al rilancio.

Giovedì 9 maggio prende il via il processo comunitario per la riqualificazione dell’area urbana di via Torino/Firenze/Napoli e viale Milano

L’Associazione Europea per la Democrazia Locale – ALDA, insieme a PAMPAS il giardino inclusivo, vi aspetta giovedì 9 maggio, dalle ore 18:30 alle 20:00, presso la sede ENAIP di via Napoli 11, per pensare insieme il futuro del quadrilatero urbano di via Torino/Firenze/Napoli e viale Milano.

L’evento è rivolto a residenti, commercianti, proprietari di immobili del quadrilatero desiderosi di partecipare al dialogo ed esprimere la propria opinione, per iniziare a progettare insieme il futuro del quartiere.

Per partecipare occorre compilare il form online entro il 25 aprile, oppure l’apposito formulario presente sul volantino, disponibile presso: Bar Floria (viale Milano, 58) e Caffè Verdi (viale G. Verdi, 44), riconsegnandolo compilato alle attività citate, oppure depositandolo nella cassetta postale della sede di ALDA (viale Milano, 66).