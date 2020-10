Punta coltello su cassiera del Prix e la ferisce, via col bottino: arrestato 23enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Rapina ieri pomeriggio al supermercato Prix di via della Scola a Vicenza. Un individuo, cittadino vicentino originario del Bangladesh, regolare e occupato, si è recato alla cassa con una bottiglia di birra, pagando tutta la somma con monetine di 5 centesimi. Probabilmente era un escamotage per controllare quanto vi fosse in cassa. Infatti, dopo il pagamento e dopo che la cassiera ha aperto la cassa, ha estratto un coltellaccio puntandolo sulla schiena della cassiera, minacciandola e ferendola lievemente all’inguine nella concitazione.

Ha arraffato 620 euro e si è allontanato. E’ stato però inseguito da due clienti, una ragazza italiana e un senegalese. Nel frattempo sul posto sono accorse le volanti della polizia che hanno fermato il giovane poco lontano. Aveva gettato a terra refurtiva e soldi.

E’ stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e portato nel carcere di San Pio X in attesa delle disposizioni del magistrato.