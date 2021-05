Pums, “Vicenza un passo avanti”: un questionario online per la mobilità della città

Come immagini la mobilità a Vicenza?

Come pensi si potrebbe migliorare la qualità della vita nel tuo quartiere o nel luogo della città che frequenti per lavoro o studio?

Senti il bisogno di nuove aree verdi? C’è una piazza che ti piacerebbe venisse riqualificata e pedonalizzata?

Sono alcune delle domande del questionario “Vicenza un passo avanti” al quale è possibile partecipare, collegandosi al sito del Comune di Vicenza, link: https://arcg.is/1yaDqa.

Obiettivo: dare il proprio contributo alla progettazione della mobilità in città.

A darne l’annuncio nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron.

“Con questa iniziativa vogliamo raggiungere il maggior numero di cittadini e persone che raggiungono la città per motivi di studio o lavoro e intercettare i loro bisogni di mobilità e stili di vita – ha spiegato il vicesindaco Celebron –. Si tratta di un questionario interattivo, rapido e intuitivo, accessibile sia da smartphone che da pc. Le risposte che verranno fornite, insieme con i dati raccolti nelle consultazioni precedenti, ci consentiranno di redigere in modo partecipato il piano urbano della mobilità sostenibile di Vicenza”.

Il questionario fa parte dello step conclusivo della fase di partecipazione e ascolto dei cittadini e stakeholder per l’individuazione, in modo condiviso, degli obiettivi verso cui indirizzare il Pums contribuendo, così, in prima persona alla costruzione del piano.

La consultazione ha come finalità principale quella di raccogliere il maggior numero di informazioni direttamente dalle persone che si muovono nel territorio del Comune di Vicenza.

Potranno compilare il questionario, che sarà disponibile online fino al 31 maggio, tutti coloro che vivono in città o la frequentano per motivi di studio o lavoro.

I risultati della fase di partecipazione saranno analizzati dallo staff di professionisti che supporta l’amministrazione nella progettazione del piano e condivisi con la cittadinanza, che li potrà consultare sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al processo di redazione del Pums http://pums.comune.vicenza.it.

Per informazioni sulle procedure di compilazione del questionario è possibile contattare il Servizio Mobilità e Trasporti, email: pums@comune.vicenza.it.