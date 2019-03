Pubblicato il bando per il bar nella Terrazza della Basilica, prevista apertura facoltativa in Domus

Terrazza della Basilica, pubblicato il nuovo bando per la gestione del bar. Prevista anche l’apertura facoltativa invernale in Domus

Sindaco Rucco: “Solo allestimenti di qualità per questo luogo di immenso valore”

E’ stato pubblicato questa mattina il nuovo bando per l’affidamento del bar sulla terrazza della Basilica palladiana.

La durata della concessione sarà di tre anni, prorogabili di uno. Oltre all’apertura prevista sulla terrazza nella bella stagione, gli operatori che parteciperanno alla gara potranno offrire un’apertura facoltativa del bar in Domus Comestabilis, dall’1 ottobre al 6 gennaio. Particolarmente stringenti sono le indicazioni relative agli allestimenti, che dovranno prevedere elementi semplici e uniformi, con colori neutri sia degli arredi sia dei tessuti, nel rispetto del carattere monumentale del luogo. Il progetto di arredo risultato vincitore dovrà essere approvato dalla Soprintendenza.

“Nel segno della massima trasparenza amministrativa – dichiara il sindaco Francesco Rucco – il Comune si appresta ad individuare tramite gara il nuovo gestore del bar della terrazza della Basilica. Se per la spiaggia di San Biagio determinante nell’assegnazione è stata la qualità della proposta, ancor di più lo sarà per la Basilica, considerato il luogo di immenso valore in cui andiamo ad operare. Proprio per questo motivo il progetto primo classificato dovrà avere il via libera preventivo della Soprintendenza, con cui gli uffici, peraltro, hanno lavorato alla stesura del bando. Nell’ottica della massima promozione del monumento, inoltre, abbiamo previsto la possibilità di un’apertura facoltativa invernale del bar in Domus Comestabilis. Auspico grande partecipazione al bando da parte degli operatori del territorio, a cui non sfuggirà il grande prestigio rappresentato dal lavorare in un monumento patrimonio dell’umanità”.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’offerta tecnica varrà 70 punti su 100.

L’offerta economica riguarderà il canone di concessione in rialzo su quello posto a base di gara che è il 27.600 euro annui per il periodo obbligatorio in terrazza e di 6 mila euro annuo per quello facoltativo in Domus, Iva esclusa.

Le offerte dovranno pervenire entro le 12 del 12 aprile alla Provincia di Vicenza, la cui Stazione unica appaltante cura la gara per conto del Comune di Vicenza.

I requisiti e tutte le informazioni utili a partecipare al bando sono pubblicati al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/220108