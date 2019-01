PROVINCIA – Rucco ringrazia Variati

L’intesa raggiunta nella Conferenza Stato Città relativa al riparto di 250 milioni di euro assegnati dalla Legge di Bilancio 2019 alle Province per la messa in sicurezza di strade e scuole di competenza è un risultato importante di cui è giusto dare merito al Presidente uscente dell’UPI Achille Variati, che chiude così una stagione fondamentale per l’Ente provinciale, che lo ha visto sicuro protagonista. Lo ringrazio a nome di tutti i Vicentini”. Due milioni e mezzo di euro annui fino al 2033 sono sicuramente una bella boccata d’ossigeno per le casse di Palazzo Nievo ed è per questo che il Presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco non ha voluto far mancare ieri il suo apprezzamento per l’opera svolta ai tavoli delle trattative dal suo predecessore. “Ed è un apprezzamento – continua Rucco – che mi sento di estendere sicuramente al Governo, che ha affrontato questa nuova stagione amministrativa con grande attenzione verso le realtà locali. Siamo in attesa di capire ora quale sarà lo spirito della nuova Riforma, che riconosce all’Ente un ruolo centrale nella vita amministrativa dei territori locali, però si tratterà comunque di un rilancio a fronte di una politica che neppure un lustro fa sembrava convergere sulla volontà di soppressione delle Province. Do atto anche di questo Presidente Variati e auspico e mi auguro che il suo successore alla guida dell’Unione delle Province d’Italia segua questa linea concreta e decisa, lavorando con la sua stessa passione, abnegazione, intelligenza e fermezza”.