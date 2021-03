PROVINCIA DI VICENZA – ESTRATTO BANDO DI GARA

Presso la sede di questa Provincia, per conto di Vi.abilità s.r.l., è indetta procedura telematica aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione pavimentazioni stradali della provincia anno 2020.

Importo complessivo a base di gara: € 3.208.000,00, inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 40.250,00, suddiviso in due lotti. Cat. prevalente OG3 – III-Bis. Le offerte, redatte come da relativo bando e disciplinare di gara, devono pervenire in modalità telematica a questa Amministrazione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31.03.2021. Copia del bando e del disciplinare di gara sono disponibili sul sito

http://portalegare.provincia.vicenza.it

Vicenza, 08.03.2021

Il Dirigente – Dott. Angelo Macchia