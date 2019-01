PROVINCIA – Appello di Rucco agli amministratori: “Votate!”

“Votare non è solo un diritto/dovere, ma oggi più che mai è una opportunità”. Il Presidente della Provincia di Vicenza avvocato Francesco Rucco rivolge un appello a tutti gli amministratori comunali affinché domenica si rechino alle urne nei seggi di Vicenza, Asiago, Bassano del Grappa, Montecchio Maggiore, Sossano e Thiene per rinnovare il Consiglio Provinciale di Vicenza. “E’ una opportunità importante perché rinsalda le basi dell’Ente in vista dei cambiamenti annunciati da questo Governo. E’ proprio di oggi la lettera che il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Interni Matteo Salvini ha inviato a tutti i Presidenti di Provincia e in cui conferma che il decreto che attribuisce alle Province a statuto ordinario un contributo di 250 milioni di euro l’anno dal 2019 al 2033 per manutenzione di scuole e strade è, testuale, solo il primo passo di un disegno complessivo volto a ridare dignità a una istituzione che svolge un servizio fondamentale per il territorio. Sarebbe, dunque, un peccato non fare sentire forte e chiara la nostra voce, sarebbe un’occasione persa. Mi auguro pertanto che ogni amministratore, dal Consigliere Comunale del più piccolo paese della Provincia ai Sindaci dei grandi centri, colga questa opportunità e confermi con il proprio voto e le proprie preferenze, qualunque siano, la volontà di proseguire decisamente su questa strada che sempre più porta a casa, la Casa dei Comuni”.