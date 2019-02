Provincia: al noventano Mattia Veronese le deleghe Lavori Pubblici, Trasparenza e Patto Sociale

C’è un noventano nel nuovo Consiglio provinciale di Vicenza. E’ Mattia Veronese, consigliere comunale di Noventa Vicentina, eletto nei giorni scorsi grazie ai voti di molti amministratori dell’area Berica e al voto pesante di due amministratori cittadini. Il Presidente Francesco Rucco ha assegnato ieri ufficialmente ai 16 Consiglieri provinciali eletti le deleghe per questo mandato. A Veronese vengono affidati come referati: il patto sociale per il lavoro, la trasparenza e i lavori pubblici. “Un impegno che mi assumo -scrive Veronese- ringraziando tutti gli amici Amministratori comunali che mi hanno votato domenica 3 febbraio scorso. In modo particolare rivolgo un pensiero di riconoscenza a Fratelli d’Italia, partito nel quel milito, che tramite la segreteria provinciale e la struttura dei circoli in tutto il territorio vicentino ha permesso di coinvolgere i colleghi amministratori di altre realtà al di fuori dell’Area Berica. Attualmente la Provincia possiamo definirla “Casa dei Comuni” in quanto riferimento degli enti locali nell’azione di coordinamento delle politiche del territorio. Su questo si basa anche il mio impegno per l’Area Berica (e per Noventa…ora più che mai)”.