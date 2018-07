Prova a comprare un Apple con documenti falsi: arrestato, poi rilasciato

Gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato di Vicenza hanno arrestato ieri poco prima di mezzogiorno un 29enne di Napoli, Antonio De Meo, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte del gestore del negozio Juice in corso Fogazzaro a Vicenza. Il punto vendita è un reseller di prodotti Apple.

Poco prima un individuo era entrato nel negozio con l’intenzione di acquistare un computer Apple Mac Pro il cui costo supera i 3000 euro.

Per farlo aveva iniziato le pratiche per un finanziamento presentando carta d’identità, tessera sanitaria/codice fiscale e la busta paga che riconduceva ad un’azienda del Veneziano.

Il gestore si è quindi attivato per avviare il finanziamento contattando la Agos Ducato, la quale però ha informato il negozio che lo stesso individuo era stato segnalato con una circolare dalla Agos poiché, in precedenza, aveva cercato di acquistare un bene con procedura scorretta.

A quel punto il gestore, tergiversando, ha contattato la polizia che si è portata sul posto.

In effetti si è scoperto che aveva presentato la carta d’identità appartenente ad un uomo residente a Grosseto, attaccando sopra la propria fotografia. Non solo, aveva presentato una busta paga nella quale era inserito il codice fiscale dell’uomo toscano, probabilmente ignaro di tutto, facente capo ad un’azienda veneziana. I dati dell’azienda inserita erano però corrispondenti ad un’altra azienda del Napoletano.

La polizia ha quindi arrestato l’uomo e l’ha condotto in questura, accertando che in realtà si trattava di Antonio De Meo, 29enne di Napoli. E’ stato arrestato in base all’articolo 497/bis del codice penale possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Stamane il pm Alessia La Placa lo ha dovuto scarcerare in base ad una sentenza della Cassazione, poiché l’uomo non è stato colto in flagranza nell’atto di produrre il documento.

Rimane indagato per tentata truffa al negozio e uso di documento falso valido per l’espatrio.