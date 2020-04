Protezione Civile, FIS e Arpav insieme per i sanitari e la protezione civile del Veneto

Duecento litri di alcol etilico per produrre soluzione igienizzante destinata agli operatori sanitari e della Protezione Civile del Veneto. Li ha donati l’azienda “FIS – Fabbrica Italiana Sintetici” di Montecchio Maggiore all’Arpav, che nei suoi laboratori veronesi li ha miscelati con gli altri prodotti per realizzare la soluzione igienizzante, secondo quanto previsto dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile che stabilisce che anche l’Agenzia possa dare supporto operativo e logistico alle autorità sanitarie e di protezione civile.

Anello importante di questa catena di solidarietà è stata la Protezione Civile Montecchio Maggiore, che ha fatto da tramite con l’azienda castellana e si è occupata del trasporto delle confezioni di prodotto dalla sede veronese dell’Arpav al magazzino dell’Azienda Zero regionale a Veggiano, in provincia di Padova.

Da lì i flaconi saranno distribuiti al personale sanitario e ai volontari della Protezione Civile del Veneto, per permettere loro di fronteggiare in maggiore sicurezza l’emergenza coronavirus.

“La nostra Protezione Civile è in prima linea nella battaglia contro il virus – commenta l’assessore alla Protezione Civile Loris Crocco – sia nel dare supporto e informazioni ai nostri concittadini sia nell’operare a livello regionale in sinergia con gli altri enti preposti, come dimostra questo intervento realizzato in collaborazione con l’Arpav e la FIS”.

“Grazie innanzitutto alla FIS per questo gesto di sensibilità nei confronti degli operatori quotidianamente impegnati per la tutela della salute e della sicurezza pubblica – afferma il sindaco Gianfranco Trapula –, all’Arpav per aver dato un’ulteriore prova di competenza e professionalità e ai nostri volontari, che rispondono sempre presente quando le situazioni di emergenza lo richiedono”.