Protezione civile, consegnati a Enpa Vicenza 38 bancali di cibo

Venerdì pomeriggio il vicesindaco Matteo Tosetto e l’assessore con delega alla protezione civile Mattia Ierardi hanno consegnato a Enpa Vicenza, rappresentata da Luca Poncato, 38 bancali di cibo per cani donati da Purina Italia.

Gli alimenti raccolti saranno destinati ai cani ospitati nei canili gestiti da Enpa a Vicenza, Arzignano e Thiene o appartenenti a persone che, a causa dell’emergenza sanitaria, si trovano in difficoltà economiche tali da non potervi provvedere direttamente.

L’iniziativa rientra nell’ambito di SOSpesa Animali, la raccolta alimentare solidale per gli animali di famiglie in difficoltà.

“Ringraziamo l’azienda Purina Italia per il prezioso gesto di solidarietà – hanno dichiarato il vicesindaco Tosetto e l’assessore Ierardi – e Massimo Martin, vicentino dipendente del gruppo Nestlè, di cui fa parte Purina Italia, che si è prodigato per farci arrivare questa importante donazione oltre che il 90 per cento di quelle pervenute durante il periodo emergenziale”.