Prostituta ruba da Coin, anziano ‘benefattore’ si offre di pagare il maltolto

Intervento della polizia di Stato ieri poco dopo le 13 da Coin in Corso Palladio a Vicenza. Una donna, M.B., nota alle forze dell’ordine, pluripregiudicata per reati contro il patrimonio e nota anche per l’attività di meretricio, è stata notata aggirarsi in modo sospetto nel negozio. Una dipendente ha controllato i suoi movimenti, notando che entrava in un camerino con una felpa, per poi uscire ed abbandonarla. Nel camerino M.B. aveva in effetti lasciato un dispositivo antitaccheggio, staccato da un capo di abbigliamento. Seguita fuori dal negozio è stata fermata ed invitata a mostrare cosa nascondesse. Aveva prelevato un giubbino in pelle del valore di 69.90 euro, rovinandolo nell’atto di staccare la placca. E’ stata portata in questura dove ha chiesto di essere messa in contatto telefonico con un 82 enne vicentino affermando che l’uomo avrebbe sicuramente rifuso la cifra corrispondente al maltolto. In effetti l’anziano si è offerto di pagare i 69.90 euro, ma inutilmente. M.B. è stata denunciata per furto aggravato. La donna è, fra l’altro, sottoposta all’obbligo di presentazione quotidiana in questura, dovendo scontare un cumulo di pene per reati predatori.