Proseguono attivamente i lavori di restauro al Museo civico di Palazzo Chiericati

Per consentire la prosecuzione dei lavori di restauro al Museo civico di Palazzo Chiericati ed in particolare per il rifacimento della copertura dell’ala ottocentesca, lunedì 5 ottobre verrà installata la gru nel parcheggio di piazza Matteotti.

Pertanto il parcheggio Matteotti rimarrà chiuso lunedì 5 ottobre dalle 6 alle 19 e martedì 6 ottobre dalle 6 alle 12.

Il parcheggio riaprirà regolarmente martedì 6 ottobre alle 12: la gru occuperà 3 stalli di sosta che quindi non potranno essere utilizzati.