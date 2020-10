Prosegue l’asfaltatura di strada Pasubio

Si è conclusa a tempo di record la prima fase dei lavori di asfaltatura di strada Pasubio, iniziati venerdì sera e proseguiti per tutta la notte e nella giornata di sabato, per terminare in anticipo sulla tabella di marcia prima dell’arrivo del maltempo di domenica.

L’intervento ha riguardato la bonifica profonda e il rifacimento completo del primo tratto di strada, dalla rotatoria dell’Albera verso nord.

I lavori proseguiranno fino al 25 ottobre solamente in orario notturno (dalle 21 alle 6), con interventi puntuali che si estenderanno fino alla rotatoria delle Maddalene. Per creare il minor disagio possibile, compatibilmente con le condizioni meteorologiche si lavorerà nelle notti di mercoledì e di venerdì, che risultano essere quelle di minor traffico.

Durante i lavori scatterà il senso unico alternato.