Prorogato al 16 dicembre il termine per il versamento della Cosap permanente e temporanea

Ieri mattina la giunta comunale, su proposta dell’assessore alle attività produttive Silvio Giovine, ha deciso di sottoporre al consiglio comunale la decisione di posticipare al 16 dicembre il termine del versamento del Canone per l’occupazione del suolo (Cosap) sia permanente che temporaneo, in deroga a quanto previsto dal regolamento comunale.



Pertanto, una volta che la delibera sarà approvata dal consiglio comunale, ai pagamenti Cosap complessivi effettuati dalle ditte interessate entro il 16 dicembre 2020 non saranno applicati interessi legali, moratori né sanzioni per ritardato pagamento.



Il provvedimento va ad integrare le agevolazioni introdotte nelle scorse settimane dall’amministrazione a sostegno dell’economia locale a seguito dell’emergenza legata al COVID-19.



“Questa proroga consentirà alla commissione bilancio di verificare le modalità per eventuali esoneri anche alla luce delle misure che auspichiamo lo Stato metta in atto quanto prima per andare incontro alle esigenze delle attività produttive che oggi di fatto sono bloccate – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco –. Si tratta di misure che mirano ad alleggerire il peso fiscale di aziende che oggi non riescono a lavorare, nell’auspicio che presto si possa tornare a frequentare le piazze e, quindi, i plateatici”.



“Un gesto concreto con cui intendiamo andare incontro alle esigenze di esercizi pubblici ed attività commerciali ed artigianali – ha dichiarato l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine –. Non chiederemo un euro a queste realtà, già pesantemente penalizzate dall’emergenza Covid, fino a dicembre, confidando che si possa, nel frattempo, cominciare finalmente a ragionare anche sulla riapertura dei settori produttivi e commerciali, sulla base ovviamente dei protocolli che assicurino la sicurezza dei lavoratori e degli utenti”.