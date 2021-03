Vicentino somministrava doping ai culturisti: arrestato

Nella giornata di ieri, il personale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Padova e della Guardia di Finanza – ha preso sotto custodia cautelare il vicentino Antonio Olivieri, quarantatreenne di Isola Vicentina, proprietario di una palestra in zona, per somministrazione di sostanze dopanti.

L’indagine era stata avviata dal Nucleo Mobile della Guardia di Finanza nell’ottobre del 2020; a seguito della perquisizione, nella palestra di proprietà di Olivieri erano state trovate delle sostanze classificate come dopanti. A quanto pare, l’arrestato aveva organizzato e articolato un redditizio commercio di sostanze dopanti, poi rivendute nel circuito dei culturisti vicentini.

I prodotti, sprovvisti di autorizzazione AIFA ed EMA, sono risultati pericolosi per la salute umana, come emerso dagli esami tossicologici sui farmaci effettuati dal Pubblico Ministero. Olivieri, già gravato di precedenti penali per aver violato le normative antidoping, è stato quindi preso in custodia alla Casa Circondariale di Vicenza.