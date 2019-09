Pronta con tre mesi d’anticipo la scuola primaria di Marano

Sono stati completati con tre mesi d’anticipo i lavori nella scuola primaria di Marano: tutte le aule scolastiche sono quindi pronte per accogliere gli studenti che hanno iniziato il nuovo anno scolastico. “Un risultato importante, visto che quando abbiamo iniziato i lavori lo scorso giugno avevamo previsto che fino a Natale le cinque aule del primo piano non sarebbero state disponibili per poterne consentire la fine”, sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandra Cavedon.

I lavori – affidati a ICA, Consorzio Artigiani Associati di Vicenza – erano iniziati il 10 giugno 2019, con la chiusura dell’anno scolastico, per un investimento di 450mila euro a carico del bilancio comunale.In questi tre mesi è stata rifatta interamente la copertura del nucleo principale della scuola, con la posa di un isolamento termico e nuove travi in acciaio e legno; è stato rifatto il controsoffitto del primo piano; è stata realizzata una nuova via di fuga che dalla mensa porta all’esterno della scuola; è stata ricavata una nuova stanza nel sottotetto, accanto alle ex-carceri, da trasformare in un presidio didattico permanente a disposizione delle scolaresche e dei visitatori.Inoltre, aggiunge Alessandra Cavedon, “nel corso dei lavori, le economie ottenute dal ribasso nella gara d’appalto – circa 50mila euro – ci hanno permesso di eseguire ulteriori interventi a beneficio dell’edificio e degli studenti che lo vivono quotidianamente”. Nello specifico, è stato ritinteggiato tutto l’edificio; è stato rifatto il solaio di copertura delle due torrette laterali; sono state ritinteggiate le cinque aule e sostituite le lampade esistenti con lampade a led, a basso consumo energetico, e sono state rifatte le guaine sulla copertura dei bagni.Entro fine novembre saranno terminati anche gli ultimi lavori nell’area esterna retrostante, di accesso alla mensa, con la pavimentazione di tutta la superficie e l’implementazione della rete di captazione dell’acqua piovana.

“Abbiamo raggiunto un grande risultato e siamo soddisfatti di poter consegnare agli alunni già dall’inizio dell’anno scolastico tutto l’edificio, evitando i disagi che si sarebbero potuti creare. Ritengo doveroso ringraziare tutte le persone che si sono impegnate per raggiungere questo obiettivo: grazie ai nostri tecnici comunali, al direttore dei lavori – l’ingegner Dario Bettella -, a tutte le maestranze e al personale di ICA, Consorzio Artigiani Associati”, conclude l’assessore Cavedon.