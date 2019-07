Prolungamento dell’A31, incontro in Provincia

A piccoli passi. E a passi sicuri. E’ la strategia che la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia (ordinaria) di Vicenza, hanno deciso di attuare per verificare le reciproche volontà di prolungare a nord l’Austrada A31 Valdastico. Una speranza che i Vicentini hanno sempre visto cozzare contro il No opposto dai Trentini ma che ora comincia a riprendere colore e sostanza grazie alla disponibilità del Presidente Maurizio Fugatti. Di oggi pomeriggio un incontro tecnico-politico con i vertici della Provincia di Vicenza, ovvero con il Presidente, avvocato Francesco Rucco, e il Consigliere Delegato alle Grandi Infrastrutture Valter Orsi. Entrambe disponibili a continuare sulla strada del prolungamento a nord dell’importante infrastruttura, le due parti hanno cominciato a ragionare sulla necessità di un tavolo di lavoro permanente che comprenderà, naturalmente, anche la Regione Veneto ed il concessionario dell’Austrada in sede di valutazione e realizzazione dei tracciati. Il dado, comunque, è tratto e mai come stavolta la risoluzione di questo annoso problema sembra a portata di studi. Durante l’incontro, le due delegazioni hanno anche intavolato un ragionamento diverrso sulla ripartizione dei fondi Odi per i comuni montani di confine. “Crediamo – sottolineano il Presidente Rucco ed il Consigliere Orsi – che si apra una stagione di grandi prospettive, per questo chiediamo, una volta di più, al Territorio e alle parti economiche e sociali di esserci vicino. Qui non si tratta di una battaglia, ma ora più che mai è necessario essere uniti e determinati anche su questa opera”.