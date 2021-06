Proiezioni e cinema in tutta la provincia: il programma di Cineambulante sui Colli Berici

Cinemambulante sui Colli Berici è un progetto itinerante che prevede laboratori di cinema, fotografia e laboratori per bambini. Nel corso dell’estate ci sarà poi una serie di proiezioni all’aperto nei comuni dei Colli Berici.

Cinemambulante sui Colli Berici è un progetto a cura di Sgrafi, realizzato con il sostegno di Fondazione Cariverona, in collaborazione con Euganea Movie Moviement e con i Comuni di Alonte, Altavilla Vicentina, Barbarano Mossano, Lonigo, Montebello, Orgiano e Sarego.

Il furgoncino del Cinemambulante arriva sui Colli Berici con un progetto speciale: sei laboratori e dieci proiezioni all’aperto in giro per i Colli, per guardare dei buoni film sotto le stelle, per parlare di cinema, fotografia, ambiente e territorio e per scoprire dei luoghi unici.

Le proiezioni si svolgeranno da giugno a settembre con una programmazione ricca e varia che presenterà film di finzione, film di animazione e documentari d’autore; tra i primi appuntamenti segnaliamo: martedì 22 giugno al Parco Ippodromo di Lonigo la proiezione del film Cattive Acque di Todd Haynes, la storia di Robert Billot, l’avvocato ambientalista che sfidò il colosso chimico americano Dupont; e due serate speciali realizzate in collaborazione con l’Euganea Film Festival, con la presentazione dei film documentari La Terra (1988) di Toni De Gregorio, Rodolfo Bisatti e Luciano Zaccaria alla Chiesetta di Corlanzone ad Alonte venerdì 2 luglio e The Tape Recorder (2021) di Noémi Aubry a Piovene Porto Godi a Toara di Villaga sabato 3 luglio.

I laboratori partiranno a fine giugno con due week end dedicati a raccontare i Colli Berici con gli strumenti del cinema e documentario e della fotografia, rispettivamente il 26 e il 27 giugno a Sarego con il documentarista Giovanni Benini, e il 3 e 4 luglio ad Altavilla Vicentina con il fotografo Massimo Calabria Matarweh. Seguiranno quattro appuntamenti per i bambini dedicati all’illustrazione, a cura di Marina Girardi e di Fantasiarte, il 17 luglio a Lonigo e a Ponte di Barbarano, il 18 luglio ad Orgiano, e il 31 luglio a Alonte.

La partecipazione ai laboratori è gratuita; il numero dei posti è limitato ed è necessario registrarsi scrivendo a info@sgrafi.it. I lavori realizzati durante i laboratori saranno proiettati sul grande schermo del Cinemambulante nel corso dell’estate.

Il calendario completo delle proiezioni e maggiori informazioni sui laboratori saranno disponibili su: www.cinemambulante.it e https://www.facebook.com/cinemambulantevicenza/