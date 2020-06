Progetto Giovani Vicenza, Summer Village per bambini e giovani dai 6 ai 17 anni

Il Progetto Giovani Vicenza propone per il periodo estivo, dal 15 giugno al 31 luglio, sette settimane di attività ricreativa e didattica per i bambini dai 6 agli 11 anni e per i giovani dai 12 ai 17 anni.

Le attività si svolgeranno secondo le linee di indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per infanzia e adolescenza rispettivamente al Centro Zona 3 di via Toaldo 9, per i bambini della scuola primaria, e al Centro Tecchio di viale San Lazzaro 112, per i ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Le attività si svolgeranno sia indoor che outdoor tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e prevedono occasioni ludiche, artistiche, laboratoriali, sportive, digitali e uno spazio specifico per lo svolgimento dei compiti.

A seguire le attività ci saranno gli educatori professionisti del Progetto Giovani Vicenza con il coinvolgimento di volontari nazionali ed europei.

L’iscrizione settimanale prevede una quota di 25 euro a persona.

Per iscriversi basterà compilare il modulo al link https://urly.it/36qnp

Per informazioni sulla proposta è possibile scrivere una mail a progetto@giovani.vi.it