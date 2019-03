Progetto Giovani Vicenza: domenica Sunday Games Party

Domenica 31 marzo, dalle 14 alle 19, al Polo Giovani B55 di contra’ Barche 55 si terrà Sunday Games Party, un evento gratuito rivolto a ragazzi e giovani organizzato da Progetto Giovani Vicenza in collaborazione con Aster Board Games e La Forgia dei Mondi A.P.S. Sarà un pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo e al mondo fantasy dei giochi di ruolo, dove provare diversi tipi di boardgames (competitivi, gestionali, cooperativi, dungeon crawler, simmetrici e asimmetrici, di carte, ecc) tra i quali Carcassone, Azul, Splendor, La via dei Panda, Dixit, The Others.

Ci si potrà, inoltre, cimentare in una sessione di gioco di ruolo e avventurarsi in un mondo fantasy caratterizzato da prove e misteri da superare con i propri compagni d’avventura.

Per partecipare alle sessioni di gioco di ruolo, previste alle 14.15 ed alle 16, è necessario prenotarsi inviando un messaggio al 3911412395 o una email a eventi@giovani.vi.it indicando nome e cognome e la preferenza di orario. L’iniziativa Sunday Games Party – che verrà ripetuta in giornate da definirsi – diventerà un appuntamento domenicale imperdibile per appassionati e curiosi.