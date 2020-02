Progetto giovani, il Comune di Vicenza promotore di un progetto collaborativo

Ieri il consigliere delegato alle funzioni di studio e sviluppo di progetti e attività nell’ambito delle politiche giovanili, in occasione di una missione istituzionale nelle città di Padova e Treviso, ha incontrato gli amministratori delegati alle politiche giovanili dei due Comuni, con l’obiettivo di aumentare la collaborazione e l’intesa tra le città venete su temi che riguardano i giovani.

La città di Vicenza vuole fornire nuove opportunità e stimoli ai ragazzi vicentini facendosi promotrice di un percorso collaborativo regionale che metta al centro i giovani veneti e le loro necessità.

“Oggi ho portato a termine le prime due tappe del tour istituzionale che mi porterà ad incontrare tutti i delegati alle politiche giovanili delle città venete – ha dichiarato il consigliere delegato alle funzioni di studio e sviluppo di progetti e attività nell’ambito delle politiche giovanili – con l’obbiettivo di dare impulso alla creazione di un tavolo regionale di confronto per l’attivazione di intese e collaborazioni sulle politiche per i giovani. Dal mio insediamento ho voluto dare impulso alle politiche interne per i giovani ma anche e sopratutto amplificare e aumentare la collaborazione con realtà esterne su questa tematica, al fine di offrire nuove opportunità ai nostri giovani. La politica deve dare maggiore priorità e attenzione a quelli che saranno gli uomini e le donne del futuro.

Ringrazio per la disponibilità e per l’accoglienza l’assessore trevigiano e il consigliere delegato padovano: due prime risposte positive e costruttive per l’inizio di questo percorso per i nostri giovani e per il futuro del Veneto”.