Progetto “Educazione alla Campagna Amica”, a Monteviale i piccoli fanno strada

Diventare Detective della spesa non è un gioco da ragazzi. Ma i piccoli della Primaria di Monteviale hanno conseguito il titolo a pieno merito, grazie all’iniziativa messa in campo da Coldiretti Vicenza e Donne Impresa Vicenza.

“Un progetto ambizioso – commenta la presidente di Coldiretti Donne Impresa Vicenza, Michela Menti – in piena linea con le iniziative formative e culturali che Coldiretti sta da tempo portando avanti nel territorio. Soprattutto, però, un’attività doverosa per noi che amiamo la nostra terra ed i suoi frutti. Insegnare ai più piccoli come scegliere i prodotti e come riconoscerli, considerando prioritaria la stagionalità e con un occhio di riguardo alla lettura dell’etichetta, infatti, è per noi un dovere. E ce l’abbiamo fatta”.

Così questa mattina nella biblioteca comunale di Monteviale, Coldiretti Donne Impresa Vicenza, a seguito della collaborazione con la Scuola primaria di Monteviale ed il Comune di Monteviale, ha consegnato ai ragazzi partecipanti al Progetto “Educazione alla Campagna Amica” il diploma di “Detective della spesa”.

È stata una vera festa di fine anno all’insegna della natura e della riscoperta dell’ambiente. Occasione ideale anche per la presentazione del progetto #adottaunalbero, per sensibilizzare ed informare gli alunni sul tema della riforestazione delle nostre montagne con la proiezione di un breve video. Le testimonianze, forti ed appassionate, sono state quelle di Cristina Panozzo, vicepresidente di Coldiretti Donne Impresa Vicenza e di Roberto Fiorentin di Veneto Agricoltura. “Concludere la scuola con questo incontro è l’equivalente di un patto di sensibilità che abbiamo stretto con i piccoli studenti e con le loro famiglie – conclude Michela Menti – perché convogliare l’attenzione dei ragazzi sul tema della riforestazione delle nostre montagne, facendo loro comprendere l’importanza del bosco è senza dubbio fondamentale per porre le basi del loro futuro