Progetto alberature, 26 nuovi frassini in via Rossini

Venerdì mattina l’assessore alla mobilità urbana Claudio Cicero si reca in via Rossini dove entro fine ottobre saranno messi a dimora 26 nuovi frassini.

Le piante andranno a sostituire 26 pini marittimi che avevano raggiunto eccessive dimensioni oltre che un’inclinazione anomala.

“Come promesso, siamo riusciti a riqualificare interamente via Rossini con nuove piante autoctone, con un apparato radicale più idoneo al contesto rispetto ai pini marittimi preesistenti che, oltre a danneggiare la strada e il marciapiede, erano giunte a fine ciclo vitale – ha spiegato l’assessore alla mobilità urbana Claudio Cicero –. In via Machiavelli, inoltre, siamo riusciti a conservare le piante esistenti, mettendole in sicurezza ed eliminando le parti delle radici più esposte. Siamo riusciti, così, a riaprire la pista ciclabile, interdetta da 10 anni a causa delle radici che avevano sollevato la pavimentazione esistente provocandone la chiusura. Si tratta di interventi che era necessario fare da anni in quanto fonte di pericoli per pedoni, ciclisti e automobilisti”.

A differenza della preesistente, la nuova specie arborea non andrà a danneggiare con l’apparato radicale la superficie della strada e dei marciapiedi: le radici del frassino sono, infatti, meno aggressive. Inoltre, la chioma del frassino è espansa, fa filtrare la luce solare, non interferisce con l’illuminazione pubblica e garantisce comunque una mitigazione urbana e un ombreggiamento estivo. Il fogliame, infine, è di piccole dimensioni, non è coriaceo e quindi non intasa le caditoie stradali.

Progetto alberature: prossimi interventi

In base al progetto alberature, l’amministrazione intende procedere con la sostituzione e il rinnovo delle piante a fine vita, che potrebbero risultare pericolose, mettendo a dimora progressivamente alberature giovani che, per specie, meglio si adattano al luogo di piantumazione, anche in relazione allo sviluppo delle fronde e delle radici dell’albero.

Nei prossimi giorni si procederà con la messa a dimora di 15 piante, tra carpini e tigli, nel campo da calcio e guida sicura di via Bellini, previa messa in sicurezza degli attuali pioppi cipressini.

Il progetto prevede ulteriori piantumazioni in via Btg Va Leogra e in Villa Rota Barbieri dove, oltre alle sistemazioni boschive, verrà riqualificato l’attuale spazio sosta a servizio del centro assistenziale in gestione IPAB.

Il progetto si completerà con la sostituzione puntuale di una trentina di alberi, sulla base degli elenchi di piante a fine ciclo fornito da Valore Città AMCPS.

Verranno messe a dimora nuove piante, laddove possibile, al posto delle residuali ceppaie (35) che costituiscono pericolo per la viabilità.

Le piante sono state fornite e messe a dimora dalla Cooperativa Sociale Giotto di Padova che ha vinto la gara d’appalto relativa al progetto di piantumazioni in città predisposto nel 2018 e in fase di completamento nei prossimi mesi, per un importo complessivo di 200 mila euro che prevede l’acquisto di 250 nuovi alberi in sostituzione di 190 piante.

Il progettista e direttore dei lavori è dr. forestale Enrico Pozza dello Studio Landes group

Lavori di ripristino della pista ciclabile in via Machiavelli

Sempre in questi giorni hanno preso il via i lavori di ripristino della pista ciclabile in via Machiavelli, attualmente chiusa a causa dei danni causati dall’apparato radicale dei bagolari.

Sarà, quindi, rimosso completamente il manto bituminoso e demolito lo strato di magrone sottostante che impedisce alle radici di ricercare la profondità nel sottosuolo.

Verranno selezionate le radici maggiormente affioranti in modo da salvaguardare l’ancoraggio degli alberi.

Successivamente sarà posato un sottofondo di materiale granulare stabilizzato e una pavimentazione pedonale-ciclabile drenante.

L’intervento di sistemazione della sede stradale è stato eseguito dalla ditta Mattiello scavi di Vicenza, per la spesa complessiva di 10 mila euro, iva compresa.