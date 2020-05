Progetti europei, a Vicenza altri 656 mila euro per lo sviluppo urbano sostenibile

Comune di Vicenza premiato due volte per la gestione virtuosa dei fondi europei Por-Fesr. La Regione del Veneto gli ha assegnato un premio di 656.800 euro per la Strategia Integrata Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area Urbana di Vicenza (Sisus), di cui è capofila, portando a 10.946.667 euro il contributo complessivo per la sua realizzazione. Il progetto, inoltre, è stato presentato come buona pratica durante il lancio regionale della programmazione dei fondi europei 2021 – 2027.

Il premio di oltre 650 mila euro è stato assegnato a Vicenza in seguito alla decisione della Commissione europea di riconoscere i target fisici e finanziari intermedi raggiunti dal Comune nella realizzazione del progetto che riguarda interventi attualmente in corso negli ambiti del trasporto pubblico locale, dell’edilizia residenziale pubblica, dei servizi sociali e abitativi e dell’agenda digitale.

“Questo doppio riconoscimento – dichiarano congiuntamente il sindaco Francesco Rucco e l’assessore con delega all’ufficio politiche comunitarie Simona Siotto – premia l’impegno del Comune di Vicenza non solo nel reperimento dei fondi, ma anche nell’attuazione dei programmi. In questo caso, peraltro si tratta di un’iniziativa mai come oggi strategica per l’intera area urbana, perché promuove in modo trasversale lo sviluppo sostenibile, dal tpl, all’edilizia pubblica, fino ai servizi digitali”.

Al premio di 650 mila euro, peraltro, si sommano circa 245 mila euro di economie di spesa che saranno utilizzati per interventi a favore del trasporto pubblico urbano e per il recupero ed efficientamento energetico di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli interventi saranno definiti con gli altri Comuni dell’Area urbana (Altavilla Vicentina,Caldogno, Creazzo, Sovizzo e Torri di Quartesolo) e attivati entro la fine di quest’anno.

Questi, del dettaglio, gli interventi in corso nei diversi ambiti.

Trasporto pubblico locale

Sono stati acquistati 21 autobus a basso impatto ambientale (Euro6 a metano) ed è stato previsto di attrezzare l’intera flotta di trasporto pubblico locale (TPL) dell’area, in gestione a Svt, Società Vicentina Trasporti, con tecnologie informatiche di bordo e di terra.

A oggi, gli autobus sono già tutti in circolazione (contributo POR FESR al 60% dell’intervento per un totale di 2.506.666,67 euro, mentre la somma restante è stata sostenuta da Svt). La sostituzione di mezzi più inquinanti con questi nuovi autobus equivale a una riduzione di PM10/anno pari al fermare 1.112 auto/anno e a una riduzione della CO2/anno pari al piantare 21.517 nuovi alberi/anno (fonte AVEPA, su rielaborazione dati ISPRA).

Entro l’anno tutta la flotta sarà attrezzata con tecnologie di bordo (dispositivi di controllo delle corsie riservate per la regolazione del traffico, sistemi di monitoraggio e localizzazione di infomobilità, sistemi di bigliettazione elettronica e apparecchiature di videosorveglianza). Il contributo POR FESR corrisponde al 50% dell’intervento per un totale di 1.425.990 euro.

E’ in corso di progettazione e dovrebbe essere attuata nei prossimi mesi la realizzazione di fermate e semafori dotati di tecnologie informatiche lungo le linee 1, 9, 12 e 14 con SVT, i Comuni contermini e la Regione (contributo POR FESR al 50% dell’intervento per un totale di 599.038,57 euro, mentre la somma restante è garantita da Svt).

Edilizia residenziale pubblica

Sono in corso il recupero e l’efficientamento energetico di 41 alloggi, collocati in diverse aree del Comune.

A oggi, il Comune ha realizzato interventi di messa a norma degli impianti, accessibilità, abitabilità ed efficientamento energetico in 17 alloggi di edilizia residenziale pubblica (per un contributo POR FESR al 100% dell’intervento di 970.528,91 euro); si stima che grazie agli interventi si sia ottenuto un vantaggio energetico del 65% rispetto alla condizione degli alloggi pre-intervento (fonte dati AVEPA).

Sono inoltre in corso i lavori per il recupero di altri 12 alloggi che dovrebbero essere completati entro la fine dell’anno, per un contributo di 661.333,38 euro.

Infine, tra il 2020 e il 2021, saranno attivate le procedure per il recupero di una dozzina di alloggi a fronte di un contributo di 757.333,34 euro, mentre altre strutture, in corso di individuazione, saranno rese agibili utilizzando le economie di spesa.

Servizi sociali e abitativi

Sono in programma il recupero ed efficientamento energetico di 12 alloggi da destinare al co-housing e di 5 edifici da destinare alle persone senza dimora.

A oggi, il Comune sta lavorando al recupero ed efficientamento energetico dell’albergo cittadino di Viale San Lazzaro, destinato all’accoglienza delle persone senza dimora (per un contributo POR FESR al 100% dell’intervento di 429.515,03 euro); si prevede che l’intervento si concluderà entro la fine dell’anno.

Si stanno inoltre attivando le procedure per gli interventi di recupero ed efficientamento energetico di 12 alloggi che saranno destinati al co-housing (contributo di 1.000.000 euro e di recupero e efficientamento energetico di altre 4 strutture destinate alle persone senza dimora (per un contributo di 447.333,33 euro).

Questi interventi saranno accompagnati da misure di progettualità sociale finanziate da altri fondi, tra cui quelli europei del PON Inclusione, per il sostegno alle famiglie in povertà e percorsi di inclusione sociale e acquisti per le persone senza dimora.

Agenda Digitale

Questo ambito riguarda la realizzazione di sistemi di Business Intelligence ICT per l’attivazione di data hub (MyData) e di servizi online (MyCity) a favore dei cittadini, principalmente in tema di mobilità sostenibile e servizi sociali e abitativi, in un’ottica integrata con gli altri interventi.

Il Comune sta realizzando, in coordinamento con la Regione e le altre aree urbane del Veneto (Padova, Treviso, Verona, Asolano-Castellana-Montebellunese), un cruscotto urbano MyData alimentato da archivi e sensori e un portfolio MyCity di servizi integrati con piattaforme abilitanti nazionali e interoperabili con i sistemi comunali, per la realizzazione di servizi on line ai cittadini (per un contributo contributo POR FESR al 100% dell’intervento di 1.246.171,43 €). Se ne prevede la realizzazione entro la fine del 2022.

Nuova programmazione dei fondi europei della politica di coesione 2021 – 2027

Il Comune sta infine partecipando ai lavori del Tavolo di partenariato regionale per la politica di coesione 2021 – 2027, con l’auspicio di risultare assegnatario per il prossimo periodo di almeno altrettanti fondi da destinare allo sviluppo urbano sostenibile della città.