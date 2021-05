Profanano la tomba in cerca di oro

Il Giornale di Vicenza riporta la notizia della profanazione di una tomba a Maddalene. Si tratta del tumulo di Richard Uscieri, giovane di etnia sinta, scomparso a soli 25 anni a causa del Covid lo scorso gennaio.

Due giorni fa i ladri si sono introdotti nel cimitero e si sono diretti al loculo del ragazzo, scardinandone la lapide in pietra che protegge la bara. I ladri hanno poi divelto la cassa, probabilmente in cerca di preziosi, per poi dileguarsi nella notte. Non è dato a sapere se i malviventi siano riusciti a trovare quello che cercavano.

Secondo il padre del defunto, Stefano Uscieri, si è trattato di una banda di professionisti piuttosto che di una famiglia rivale. Piuttosto, rimane calda la pista che porterebbe a degli specialisti della profanazione: nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, dei banditi sono entrati nel cimitero di Marola, scoperchiando le tombe di due defunti di origini sinte, scomparsi oltre dieci anni fa.