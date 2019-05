Prof segnala studenti che fumano canne e viene picchiato da 17enne

Momenti di tensione ieri intorno alle 13 in un istituto professionale di Vicenza dove un professore vicentino 44enne è stato picchiato da uno studente.

Il docente passando per il cortile della scuola ha notato che tre studenti due 17enni e un 16enne stavano fumando una canna. Ha quindi segnalato l’episodio alla polizia che è intervenuta sul posto. Mentre gli agenti stavano arrivando uno dei tre ha aggredito il professore, scagliandoglisi contro, strappandogli la camicia e afferrandolo per un braccio e graffiandolo fino a farlo sanguinare. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato i tre ragazzi. Uno dei tre ha spontaneamente ammesso di essere solamente lui il responsabile di uso di droga (deteneva 4,5 gr di marijuana). Uno degli altri due ragazzi finirà però nei guai in quanto responsabile dell’aggressione al professore. E’ stato segnalato alla procura per i minorenni per il reato di lesioni e oltraggio. Non sono noti i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti da parte dell’istituto scolastico. Il ‘fumatore’ è stato segnalato in prefettura quale assuntore di stupefacenti.