Problemi alla rete Wind Tre

Sono numerosi gli utenti che nell’ultima ora hanno segnalato problemi di connessione con la rete Wind Tre. I vari siti aggregatori delle segnalazioni indicano picchi nell’ultima ora. Nella maggior parte dei casi si segnalano problemi con la connessione internet (ridotta ai minimi, spesso in 3G).

Si parla di un vero e proprio down che ha interessato tutta l’Italia. Guasti di rete che per il momento non hanno una spiegazione. I numeri dell’assistenza sono ottenere supporto il 159. In caso di disservizio anche all’estero, il recapito da utilizzare è invece: +39 320 5000200

Qui sotto il grafico delle segnalazioni del sito Downtetector.it