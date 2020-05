“Priorità alla scuola”: domani la manifestazione a Vicenza per riaprire le scuole in sicurezza a settembre

L’istruzione è un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione italiana, la scuola deve riaprire in sicurezza, dando priorità alla didattica in presenza. A settembre, a ben sei mesi dalla chiusura, non si potrà più parlare di emergenza. La “didattica a distanza” è la didattica dell’emergenza, non è possibile proporla come soluzione per il nuovo anno scolastico 20/21.

Per questo motivo il Comitato “Priorità alla Scuola” per sabato 23 maggio, alle ore 15.30, organizza una mobilitazione a livello nazionale per chiedere al Governo più insegnanti, assunzione precari e precarie, più personale A.T.A, più scuole, più spazi (ovvero rendere agibili le strutture esistenti e costruirne di nuove, temporanee, sostenibili e utilizzare spazi dismessi), più educazione all’aperto, più risorse per la Scuola Pubblica. Le mobilitazioni si svolgeranno in molte città: Firenze, Roma, Milano, Bologna, Napoli, Genova, Modena, Pistoia, Pontedera, Faenza, Torino, Arezzo, Cagliari, Trapani, Vicenza, Reggio Emilia, Taranto.

“Invitiamo tutte e tutti a scendere in piazza per far sentire la nostra voce – dice Martina Vultaggio, responsabile dell’evento per Vicenza, mamma e insegnante vicentina – siamo stati a casa, abbiamo avuto responsabilità e senso civico; ora tutto riapre, ma per bambine, bambini, ragazzi e ragazze, non è cambiato praticamente niente. Nemmeno la possibilità di usufruire di un parco giochi, nella nostra città ancora chiusi, o aperti ma con le giostrine tristemente non usufruibili, circondate dal nastro biancorosso.

L’appuntamento è alle 16, in Piazza Biade, per una manifestazione statica, presso le due colonne. Abbiamo chiesto ai partecipanti di portare con sé un imbuto (nominato nell’ultima gaffe della ministra Azzolina) e di rispettare le necessarie distanze”.

Finora il Comitato “Priorità alla Scuola” non ha ricevuto alcuna risposta alla lettera, sottoscritta da circa 85mila firme (https://bit.ly/2AIHCb3), che è stata inviata lo scorso 18 aprile alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Né negli ultimi decreti del Governo né nelle recenti dichiarazioni rilasciate dalla ministra emergono linee chiare sulle modalità di apertura della scuola a settembre. Per questa ragione il Comitato ha deciso di organizzare una manifestazione in forma statica in luoghi simbolici e centrali di numerose città italiane per chiedere che tutte le scuole siano aperte a settembre, in presenza, in continuità e in sicurezza.