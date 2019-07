Principio d’incendio su capannone a Trissino

I vigili del fuoco di Arzignano sono intervenuti oggi pomeriggio alle 16 a Trissino in via Rovigo 7 per un principio di incendio al tetto di un capannone (Torneria Nicoletti), sul quale erano in corso lavori di manutenzione della copertura danneggiata dal maltempo nei giorni scorsi.

A provocarlo probabilmente la colatura della guaina catramata isolante, interessata dall’intervento.

I pompieri sono fortunatamente arrivati quando il principio d’incendio era già estinto. Hanno quindi messo in sicurezza l’area interessata. L’intervento si è concluso poco dopo le 17.