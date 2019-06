Fuoco sul Ponte degli Alpini

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Un principio di incendio ad un trave ha colpito, questa notte, il Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa (Vicenza). I vigili del fuoco lo hanno subito domato e sono scattate le indagini per appurare le cause che hanno innescate le fiamme. Il Ponte degli Alpini è in restauro da tempo.

Stamane il personale Saf dei Vigili del Fuoco si è calato sul trave interessato dal principio d’incendio effettuando delle misurazioni con rilevatori per escludere o confermare la presenza di acceleranti. Sarebbe esclusa l’ipotesi di acceleranti e quindi il dolo