Principio di incendio di un mezzo in una cava, pompieri in azione

Alle 16:40 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Castiglioni in località Arso di Chiampo all’interno di una cava di ghiaia, per il principio d’incendio di una pala gommata di grandi dimensioni. I pompieri arrivati con due automezzi antincendio da Arzignano,hanno spento le fiamme, che hanno interessato la cabina di guida andata bruciata e parte del motore. Le cause dell’incendio sono dovute alla rottura di un tubo dell’olio in pressione. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.