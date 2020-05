Primo maggio, Radio WoW #cisiamoanchenoi

#CISIAMOANCHENOI è un’iniziativa di radio WoW che ha coinvolto circa 80 Locali e oltre 20 Organizzazioni di eventi del Nord Est, partita già da 15 giorni per sensibilizzare il Governo e le Istituzioni sul problema dei lavoratori del mondo dell’Intrattenimento.

Iniziativa che ieri Primo Maggio, ha visto coinvolti con una diretta di 12 ore personaggi del mondo del teatro, dello spettacolo e della musica come Benny Benassi, Max Pisu, Matteo Beccucci solo per citarne alcuni, che hanno portato la loro testimonianza ed il loro appoggio a questa iniziativa unica nel suo genere.

Non è mancata inoltre la presenza a livello istituzionale con Federico Caner Assessore al turismo della Regione Veneto e del Presidente del SILB Maurizio Pasca che hanno dato vita assieme agli speaker di Radio Wow ad una giornata ricca di idee e di confronti.

Oltre 350 lavoratori dello spettacolo hanno potuto far sentire la propria voce e, ogni categoria dimenticata dalle Istituzioni è stata presa in considerazione.

LE CONCLUSIONI:

“Dopo questo periodo di confronti con tutti gli addetti ai lavori abbiamo consegnato questa proposta all’Assessore al Turismo della Regione Veneto Caner e al Presidente del SILB Pasca perché si facciano portavoce della proposta che segue.

Premettendo che sicuramente saremmo costretti ad imparare a convivere con il problema COVID 19, e che non si potranno evitare per sempre gli assembramenti anche tenendo chiusi i luoghi deputati all’aggregazione, i locali e le discoteche in primis potrebbero essere i posti più adatti per sperimentare forme corrette di socializzazione.

Essendo i locali già sottoposti a delle regolamentazioni ferree sia sulla capienza che sulla preparazione degli addetti alla sicurezza nel gestire flussi di persone, possono rappresentare l’esempio migliore per affrontare correttamente questa nuova necessità.

Potendo sfruttare i tanti spazi all’aperto presenti sul territorio Veneto, già dall’estate si potrebbero trovare soluzioni per la gestione degli eventi in modo sicuro coinvolgendo le Gestioni dei Locali e le Istituzioni per garantire una aggregazione controllata ed evitare così gli assembramenti in luoghi non adatti.

Sperando che la nostra iniziativa possa essere di aiuto per trovare una soluzione ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato a questa giornata con Radio WoW

#CISIAMOANCHENOI”