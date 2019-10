Primo concorso organistico internazionale “Fiorella Benetti Brazzale – Città di Vicenza”A Vicenza dal 7 all’11 ottobre

Tra pochi giorni prenderà il via la prima edizione del concorso organistico internazionale “Fiorella Benetti Brazzale – Città di Vicenza” che si terrà a Vicenza dal 7 all’11 ottobre.

L’evento, dedicato alla figura dell’organista Fiorella Benetti Brazzale, docente e direttore al Conservatorio di Vicenza nei primi anni ’80, è organizzato dall’associazione musicale Ensemble l’Archicembalo in collaborazione con l’associazione Amici della musica di Asiago-Fiorella Benetti Brazzale, la Diocesi di Vicenza, con il patrocino del Comune di Vicenza e come sponsor Brazzale spa.

I partecipanti al concorso saranno 13, provenienti da tutta Italia, Francia, Stati Uniti, Russia, Croazia, Corea del Sud. Il concorso, infatti, è rivolto a organisti di qualsiasi nazionalità fino ai 38 anni che si confronteranno su un repertorio di autori prevalentemente italiani, dal Barocco ai giorni nostri. Tra i brani “Postludio sul Salve Regina”, scritto dal compositore vicentino Pierangelo Valtinoni, un omaggio alla memoria della professoressa Benetti-Brazzale e alla sua particolare sensibilità verso il canto gregoriano.

A fare da scenografia al concorso saranno tre chiese del centro storico: Santa Corona, San Michele ai Servi e la Cattedrale di Santa Maria Annunciata. Il 7 e l’8 ottobre i partecipanti saranno in città per le prove nelle chiese di Santa Corona, San Michele ai Servi.Il 9 ottobre al Tempio di Santa Corona e nella chiesa di San Michele ai Servi si terranno le prove eliminatorie, al termine della quali verranno selezionati al massimo cinque concorrenti. Nella prima prova, al Tempio di Santa Corona, i musicisti si esibiranno suonando lo storico organo De Lorenzi del 1855, mentre nella chiesa di San Michele ai Servi l’organo Zeni in stile barocco.La prova finale si terrà l’11 ottobre nella Cattedrale di Santa Maria Annunciata sul grande organo Mascioni del 1955 a tre tastiere.Venerdì 11 ottobre alle 19 nella sala di San Bartolomeo a Palazzo Chiericati si terrà inoltre la cerimonia di premiazione e a seguire, alle 21, il concerto finale dei vincitori in Cattedrale.Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero.A valutare i partecipanti sarà una giuria internazionale con maestri del panorama musicale europeo: Giancarlo Parodi, professore emerito al Pontificio Istituto musica sacra di Roma (presidente), Ludger Lohmann, professore all’Università di Monaco e l’Accademia di musica e arte di Stoccarda, Roman Perucki, direttore artistico dell’Orchestra filarmonica del Baltico, Marco Ruggeri, docente specialista del repertorio organistico italiano, e Enrico Zanovello, direttore artistico del Festival concertistico internazionale di Vicenza.

Il concorso nasce proprio a Vicenza in quanto il capoluogo berico dimostra una sensibilità particolare alla musica organistica grazie a un patrimonio organario culturale particolare che conta 44 strumenti tutti funzionanti, di cui circa la metà storici e appartenenti a case organarie importanti come De Lorenzi, della metà dell’800.

Tutti i dettagli e le informazioni sul concorso sono disponibili sul sito www.archicembalo.org/concorso e sulla pagina www.facebook.com/concorsoorganisticovicenza