Primo caso di Coronavirus ad Ischia per il quale si attende la conferma definitiva da parte dell’Istituto Superiore della Sanità.

Si tratta di un uomo arrivato sull’isola in vacanza da Brescia e che alloggiava in un hotel di Forio; attualmente è ricoverato all’ospedale Rizzoli e nelle prossime ore potrebbe essere trasferito all’ospedale Cotugno di Napoli. Per precauzione al momento la struttura alberghiera viene presidiata dalle forze dell’ordine.

Proprio nei giorni scorsi in rete girava un video registrato nel porto dell’isola in Campania, ripreso da una donna che inveiva contro i turisti che mostra una cittadina di Ischia insultare un gruppo di turisti provenienti dal nord Italia al loro arrivo sull’isola. «Guardate cosa sta succedendo qua. Da dove venite dal Veneto? urla la donna – dalla Liguria? Peggio ancora, vergognatevi, in quarantena dovete stare! Ci avete insultato per anni».

Fortunatamente, i turisti non hanno risposto alle offese della cittadina di Ischia.